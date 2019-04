Le pagelle di Pastore: redivivo, finalmente il talento che conosciamo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il redivivo Javier Pastore dopo Roma-Cagliari ha tirato qualche bordata a Di Francesco, senza neanche nominarla, ma soprattutto ha mostrato la sua voglia di riscatto. Non si vedeva da settembre, ieri è tornato al gol (terzo stagionale) e ne ha sfiorato un altro. Una sorpresa vederlo così: pimpante, ispirato, in partita al massimo. L'ex PSG può diventare l'uomo in più nella corsa verso la Champions League, come sottolineato da noi di Tuttomercatoweb.com nel giudizio della sua prova da 7,5. Come il Corriere della Sera e Il Messaggero, che lo celebra anche perché riesce a risultare decisivo nonostante la gamba non vada al massimo. Mezzo voto in meno da La Gazzetta dello Sport, che però sottolinea tutte le sue giocate: gol, traversa, rabona, tacco e dribbling. E' questo il Pastore che tutti abbiamo ammirato in passato.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Il Messaggero: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Vocegiallorossa.it: 7