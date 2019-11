© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ritorno del buon Pastore s'è consumato negli ultimi giorni. Javier Pastore, di mestiere trequartista, non appena è stato riposizionato nel suo ruolo da Fonseca ha ritrovato se stesso. Contro il Napoli è stato tra i migliori, è apparso trasformato rispetto al passato. Per noi di Tuttomercatoweb.com è tra i migliori in campo con un 7 in pagella, voto condiviso anche da Vocegiallorossa.it che ne apprezza l'atleticità ritrovata. La Gazzetta dello Sport vede pace in lui finalmente, parlando di "ritorno del buon Pastore". Per il Corriere dello Sport la sua prova è positiva perché ha gran voglia ed è difficile da marcare. "Corre come un forsennato", scrive invece Tuttosport. Una cosa impensabile solo qualche settimana fa.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5

Vocegiallorossa.it: 7