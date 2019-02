© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Disastroso: Patric ha vissuto ieri sera la sua serata peggiore da quando veste la maglia della Lazio. Il difensore spagnolo sbaglia tutto nel primo tempo, tra errori di posizione e gravi dimenticanze, ma riesce a peggiorare ulteriormente la sua posizione con l'assurda scenata dopo il cambio, chiaramente tattico, che lo porta in panchina in luogo di Correa. Si rifiuta di sedere in panchina e viene inseguito da Inzaghi, che in conferenza minimizza. Un caso destinato a far discutere in ogni caso, in un periodo in cui alla Lazio non servirebbero altri problemi. Peggiore in campo per quasi tutti i media nazionali.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

LaLazioSiamoNoi.it: 4,5