Le pagelle di Pau Lopez: serata da 4. Un pericolo pubblico per la Roma

vedi letture

Prestazione da 4 in pagella. Nessun dubbio: il voto per Pau Lopez, disastroso portiere di una disastrosa Roma nella sconfitta europea contro il Siviglia, è pressoché unanime. "Ex Betis - scrive La Gazzetta dello Sport - è come un derby e ne esce malissimo". Il Corriere dello Sport lo definisce "un pericolo pubblico", mentre Tuttosport sottolinea come il tiro di Reguilon sia sul suo palo e nemmeno irresistibile. Nottataccia.

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4

VoceGiallorossa: 4