Le pagelle di Pavoletti: altro gol di testa. Imprescindibile in attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora un gol, ancora di testa, ancora decisivo. Leonardo Pavoletti è sempre più importante per il Cagliari e la rete messa a segno contro il Chievo ne è la prova. Sua anche la sponda per il raddoppio di Castro, in una partita che lo ha visto protagonista. La salvezza dei sardi passa soprattutto da lui e il centravanti sta facendo sentire tutto il suo peso in attacco, come dimostra anche la sfida della Sardegna Arena contro gli scaligeri.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7