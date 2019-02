© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quando sale in alta quota, Leonardo Pavoletti è praticamente devastante. Quando non vede la porta, gli viene sempre più fame. E' un attaccante che vive per il gol e la rete del temporaneo pareggio contro il Parma lo dimostra. La seconda, quella che regala i tre punti al suo Cagliari, è uno saggio completa delle sue qualità nelle palle aeree, delle quali è il re in Serie A e forse anche allargando un po' i confini. La sua è una doppietta d'oro.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttomercatoweb.com: 7