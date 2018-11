Le pagelle di Pavoletti - Implacabile di testa, come lui nessuno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo Pavoletti festeggia la convocazione in azzurro con un altro gol, tanto per cambiare segnato di testa. Come scrivere La Gazzetta dello Sport, che dà all'ariete 6,5 in pagella, da agosto 2015 è il giocatore dei 5 tornei top europei ad aver segnato più gol, 19, di testa. Voto 6,5 anche da parte di TMW: "Di testa è implacabile. Festeggia al meglio la convocazione azzurra realizzando la rete che riaccende la speranza sarde".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7