Segna da ex e si prende la rivincita. Leonardo Pavoletti non è riuscito per poco a regalare punti al Cagliari nella trasferta di Napoli e la sua prestazione è stata molto positiva, tanto che qualcuno ha pensato anche al suo passato e a quello che avrebbe potuto fare con la maglia azzurra addosso. Ci mette sempre l'anima e la sua rete è da attaccante vero.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5