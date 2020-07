Le pagelle di Paz: va spesso in apnea, è mostruosamente ingenuo sul rigore

vedi letture

E' Nehuén Paz il peggiore in campo di Sassuolo-Lecce secondo Tuttomercatoweb.com e i quotidiani. Un 4,5 in pagella dal nostro portale, mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport secondo cui il suo fallo da rigore è "mostruosamente evidente, mostruosamente ingenuo". Stesso voto dal Corriere dello Sport ("Va spesso in apnea") e da Tuttosport, che utilizza l'aggettivo "titubante" per descrivere la sua prestazione. Anche il Corriere della Sera si allinea con la stessa valutazione.

I VOTI DI PAZ:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5