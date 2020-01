© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aveva 44 minuti nelle gambe in stagione, oggi ne gioca 72 con un gol pesantissimo e un altro paio di grandi occasioni che Berisha gli annulla. Brutte notizie per la concorrenza: Giampaolo Pazzini è tornato e sarà difficile spodestarlo, specie con una percentuale gol/minuti in campo così alta. Lazovic gli serve un pallone da spingere in porta e lui non si fa pregare: la Gazzetta dello Sport evidenzia i suoi numeri. Per la 14^ stagione realizza almeno due reti in Serie A: solo in 16 prima di lui ci sono riusciti.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7