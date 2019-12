© foto di Federico De Luca

Doveva essere il colpo di mercato dell'estate viola, ad oggi è solo un oggetto misterioso che forse a gennaio tornerà in patria. Stiamo parlando di Pedro, attaccante brasiliano della Fiorentina che Montella ieri ha gettato nella mischia contro la Roma, con risultati decisamente deludenti. "Invisibile. Entra ma dalla Fiesole non se ne accorgono", scrive Il Corriere dello Sport. Voto 5 anche da La Gazzetta dello Sport: "Non lascia nessuna traccia, a gennaio tornerà in prestito in Brasile".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

La Nazione: 5

Firenzeviola.it: 5,5