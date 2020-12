Le pagelle di Pedro: se la Roma perde non è colpa sua. Almeno ci prova

Squalificato in campionato per l'espulsione rimediata contro il Sassuolo, il giovedì è di lavoro anche per Pedro Rodriguez. Così, alla centesima presenza europea, prova a trascinare la squadra con la voglia che gli altri non mettono. "Va insegnato il suo spirito nelle scuole calcio", spiega il Corriere dello Sport sottolineando invece l'assenza ingiustificata dei compagni di squadra.

TMW 6

Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5,5

Corriere della Sera 5,5