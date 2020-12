Le pagelle di Pedro: un rosso che non ti aspetti. E fra i voti spunta anche un 3

La prima espulsione di Pedro considerando tutti i campionati in cui ha giocato. Basta questo a giustificare i voti bassissimi in pagella, visto che lo spagnolo lascia la sua Roma in 10 intorno al 40' della sfida col Sassuolo. Secondo la Gazzetta dello Sport doveva fermarsi per rifiatare, per il Corriere dello Sport la prima ammonizione non convince ma l'errore sul secondo giallo non te lo aspetteresti da uno come lui. Non arriva neanche al 5 a livello generale, ma il voto più eloquente è quello de la Repubblica: 3.

Le pagelle di Pedro

TMW: 4

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4

Corriere della Sera: 4,5

la Repubblica: 3