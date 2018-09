Le pagelle di Pellegrini: contende a Balotelli il ruolo di peggiore in campo

Il cambio all'intervallo basterebbe a capire la partita di Lorenzo Pellegrini. Che per molti, nell'1-1 maturato ieri fra Italia e Polonia, contende a Balotelli e Gagliardini il ruolo di peggiore in campo. Poco dinamico e poco ficcante, mai d'aiuto alla manovra azzurra, il centrocampista della Roma non è di fatto mai entrato in partita ed è stato comunque il primo a uscirne, sostituito da Bonaventura al 45'. Troppo poco per conquistarsi un ruolo da protagonista nel nuovo ciclo targato Mancini, e così sembra troppo poco anche per riprendersi un posto da titolare in casa Roma.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5