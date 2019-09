© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mancini lo impiega come esterno in attacco e non sempre riesce a trovare i tempi giusti. Difficile trovare la posizione per uno che in questo inizio di stagione alla Roma è stato addirittura arretrato da Fonseca. Ci si attendeva comunque un pizzico in più dal centrocampista azzurro, che in un paio di occasioni ha ritardato troppo al momento del tiro verso la porta finlandese.

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttomercatoweb.com: 5,5