Le pagelle di Pellegrini: il buono della Roma nasce dai suoi piedi. Ecco le giocate da leader

La Roma gioca bene e si diverte e buona parte del merito è del momento di forma di Lorenzo Pellegrini, ovvero colui in grado di dettare i tempi di gioco della squadra giallorossa. “E pensare che c’è anche chi lo critica…” scriviamo su TMW nel commentare il 7,5. Un gol e tante giocate da leader, per la Gazzetta è dentro ad ogni cosa bella che la Roma riesce a fare. Per questo viene definito “giocatorone”. Il Corriere dello Sport parla di un Pellegrini “gigantesco”, per Tuttosport invece è protagonista di una partita “sontuosa”.

Le pagelle di Pellegrini

TMW 7,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7,5

Corriere della Sera 7,5