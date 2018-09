Le pagelle di Pellegrini: tacco e non solo, il derby è suo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il protagonista che non ti aspetti. Lorenzo Pellegrini entra e spacca il derby. È il migliore per distacco, fioccano gli 8 in pagella: Oltre al gol di tacco, scrive La Gazzetta dello Sport, va segnalata una ripartenza avviata col tacco e sciupata da El Shaarawy. I tacchi pero sono solo la punta dell'iceberg. Pellegrini come mai, colato dentro la partita in modo totlae, senza pause né titubanze. Voto 8 anche per TMW : Segna di tacco, si procura la punizione al limite dell'area che vale il 2-1, torna a recuperare palloni, pennella la punizione che vale il 3-1: impatto pazzesco sulla partita.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8,5

Tuttosport: 8

Il Messaggero: 9

Tuttomercatoweb.com: 8