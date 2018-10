Le pagelle di Pellissier: la grinta del vecchio Chievo. Eterno

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Questo è il caso di Sergio Pellissier, a segno ieri nella sconfitta di ieri del Chievo a San Siro contro il Milan. Lui ha la grinta del vecchio Chievo ma insieme a lui ce ne sono davvero troppo pochi. Si danna e si impegna sempre ma non può certo bastare e in casa gialloblù si deve riflettere. Eloquente il commento de La Gazzetta dello Sport: "Con tutto il rispetto per lui, se a 39 anni è tra quelli che corrono di più, siam messi male".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5