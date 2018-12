© foto di www.imagephotoagency.it

La grinta di un ragazzino, l'istinto del gol che rimane invariato. Sergio Pellissier veste i panni del Babbo Natale gialloblu e regala ai suoi tifosi la soddisfazione di aver fermato l'Inter. Il capitano del Chievo ha dato la zampata giusta nei minuti di recupero per riequilibrare una sfida giocata con dinamismo e solidità dalla sua squadra. TMW commenta così: "90 minuti sufficienti e poco più, poi al 91' il regalo di Natale ai tifosi del Chievo: inserimento alle spalle dei due centrali nerazzurri e lob a scavalcare Handanovic per il gol dell'1-1. Come si può fare a meno di lui?".

