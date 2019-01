Le pagelle di Peluso: da centrale vive una seconda giovinezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima faceva il terzino e con le sue doti è arrivato perfino alla Juventus. Col passare degli anni, poi, ha accentrato la sua posizione e adesso, in mezzo alla difesa del Sassuolo, Federico Peluso sta vivendo una nuova giovinezza. L'ex Atalanta è stato il migliore in campo nella vittoria contro il Cagliari, palma ricevuta per merito di interventi sempre coi tempi giusti e uscite palla al piede perfette.

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7