© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hateboer gli mette a ferro e fuoco la fascia, quando poi deve tenere anche Ilicic la storia si fa ancora più dura. L'ex di giornata Federico Peluso finisce così, fin da subito, in completa balia dell'Atalanta. Troppa libertà concessa ai due avversari in occasione degli assist per il 2-0 e il 4-0, non è un caso che già al 45' mister De Zerbi decida di sostituirlo. "La sua - ironizza questa mattina il Corriere dello Sport - è una fascia tele-pass con la sbarra sempre alzata". Per l'esperto terzino del Sassuolo, dunque, inevitabile pioggia di insufficienze in pagella, gravi o meno gravi che siano.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

TuttoSassuoloCalcio.com: 5