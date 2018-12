Le pagelle di Perisic - 112 giorni dopo riassapora la gioia del gol

© foto di www.imagephotoagency.it

112 giorni. Tanto è trascorso dall’ultimo gol di Ivan Perisic. Il croato spacca la porta con una conclusione ravvicinata e poi sfoga la sua rabbia sul palo per una rete che mancava da tanto, troppo tempo. Il momentaneo vantaggio però non è valso ai nerazzurri a portare a casa l’intera posta in palio dal “Bentegodi” complice il gol a tempo scaduto di Pellissier. Questo il commento dei colleghi di Fcinternews.it: “ll primo tentativo nerazzurro porta la sua firma, ma nei primi minuti quando punta l'uomo dà l'impressione di non credere in se stesso. Dopo un brutto impatto sul match si accentra alla ricerca di spazi utili, trovando quello giusto al 39', quando spacca il centrocampo con un velo futuristico e taglia bene in area di rigore per ritrovare il gol che sblocca gara e mente. Prende fiducia e cerca più volte la doppietta o l'assist per i compagni, senza riuscire a fare bottino pieno”. Questo invece il parere di TMW: “Ritrova il gol dopo ben 112 giorni di astinenza e si rivela il migliore in campo dell'Inter. Ivan è tornato 'Il Terribile', ma questa è l'unica buona notizia della serata di Spalletti”.

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

La Stampa: 7

Fcinternews.it: 7