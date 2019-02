© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Freddo dal dischetto, meno straripante rispetto alla gara di Europa League contro il Rapid Vienna in campo. Ivan Perisic ha dato prova anche nella sfida di ieri contro la Fiorentina di essere un giocatore ritrovato e poco importa se il giorno dopo la gara si parla più del suo rimprovero a Politano per l'esultanza alla Icardi che delle sue giocate: la cosa fondamentale è che Spalletti potrà contare su di lui sia per la corsa Champions che per quella in Europa League.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6