Torna Mauro Icardi e gode anche Ivan Perisic. Il croato è andato a segno nel 4-0 dell'Inter ai danni del Genoa. Su assist di Icardi: "sarebbe strano in assoluto, in questo caso è clamoroso", scrive il Corriere dello Sport che gli assegna 7. Stesso voto anche per La Gazzetta dello Sport e Corsera, mentre Tuttosport sale a 7,5: "Prestazione finalmente scintillante". Anche su TMW conquista lo stesso voto: "Quali che siano i problemi interni allo spogliatoio, in campo parla la stessa lingua dell'argentino e si vede".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

FcInterNews: 6,5