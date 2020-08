Le pagelle di Perisic: propositivo, pungente e sempre pericoloso. L'Inter osserva

Gioca titolare a sorpresa al posto di Coman e sigla la rete che mette la strada in discesa per il Bayern Monaco. Ivan Perisic, esterno ancora di proprietà dell'Inter, sbalordisce tutti con un'ottima prestazione, "che lo avvicina ancora di più al riscatto" come scritto da noi di Tuttomercatoweb.com in una pagella da 7,5. Stesso voto da La Gazzetta dello Sport, per il quale è sempre pericoloso. "Propositivo, pungente, attivo", scrive il Corriere dello Sport. Mezzo voto in meno da Tuttosport.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7