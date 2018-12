© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua il momento no di Ivan Perisic. Anche contro il PSV il croato non convince, per la Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 5 in pagella: "Zoet e il palo lo deprimono subito: punta poco Dumfires, stringe meno e quando lo fa arriva tardi su una chicca di Candreva. Chiude da terzino con tutti avanti". Mezzo voto in più da TMW: "Si fa subito vedere al 6’ e colpisce il palo di testa. Non riesce quasi mai a incidere e allora Spalletti decide di arretrarlo di qualche metro." Addirittura 4 dal Corriere della Sera: "Spara sul palo il primo tiro, ma è come se ci sbattesse contro lui. Dannoso".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport 5,5

Fcinternews.it 5,5