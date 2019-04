Fisicamente è al top ma non riesce a essere decisivo. Nel pomeriggio di San Siro Ivan Perisic sbaglia tantissimo e i fischi di San Siro sono soprattutto per lui. Non la prende praticamente mai, tranne che in quell'occasione sprecata e viene contestato più di Icardi.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

QS: 5,5

Tuttosport: 5