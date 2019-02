© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Primo tempo deluxe, ispira il vantaggio nerazzurro e terrorizza Potzmann in quello spicchio di campo. FcInterNews.it evidenzia la voglia matta di dimostrare che traspira da ogni poro: unanime il giudizio su Ivan Perisic da parte dei media nazionali. 7,5 meritatissimo per un giocatore che da Parma in poi non ne ha sbagliato una partita, diventando la pietra miliare della ricostruzione nerazzurra senza Icardi. Rinato dopo il mercato, il croato è diventato assolutamente imprescindibile per Spalletti e per l'Inter.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

FcInterNews.it: 7,5