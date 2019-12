© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti è finalmente tornato. "La grande freddezza dal dischetto, l'assist per il terzo gol", sottolinea La Gazzetta dello Sport motivando il suo 7 in pagella all'attaccante argentino. Autore proprio ieri sera contro il Verona del suo primo gol nel 2019-2020 (e anche del suo primo assist), l'ex Genoa è riuscito a rialzare la testa dopo un periodo negativo tormentato dai problemi fisici. Sono solamente otto, d'altronde, le sue presenze finora in questa stagione, con la speranza però che l'ottima prestazione del Bentegodi possa rappresentare un nuovo inizio per lui e anche per la stessa Roma.

Questi tutti i voti di Diego Perotti:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

VoceGiallorossa.it: 7