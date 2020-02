vedi letture

Le pagelle di Petagna: Dzeko dei poveri, crea più di qualche problema alla Juve

"Dzeko dei poveri". E' così che La Gazzetta dello Sport rinomina Andrea Petagna, il migliore della SPAL contro la Juventus, autore del gol che ha riaperto la partita e destinatario di un 6,5 in pagella dalla Rosea. L'attaccante di proprietà del Napoli ha raggiunto la doppia cifra in questa stagione di Serie A e crea più di qualche problema ai bianconeri. Per noi di Tuttomercatoweb.com la sua prova è da 6, mezzo voto in più dal Corriere dello Sport e 7 da Tuttosport.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8,5

Tuttojuve.com: 7