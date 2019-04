© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un po' a sorpresa, a inizio partita mister Leonardo Semplici ha scelto di lasciare in panchina il suo bomber principe, Andrea Petagna. Per problemi fisici, si scoprirà in seguito. E dire che comunque, nonostante le non perfette condizioni e i soli 19 minuti giocati, l'ex Atalanta è risultato fra i migliori della rosa estense. Sicuramente il migliore dell'attacco. Tanto che il voto è quasi unanime e raggiunge il 6,5 con una sola eccezione. "Con lui in campo l'attacco della SPAL è un altro", il commento di TMW al termine del ko contro il Cagliari.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

QS: 6,5

Tuttosport: 6