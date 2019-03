© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Petagna è tornato a San Siro per affrontare l'Inter ma la sua giornata non è stata certo indimenticabile, visto che non si è praticamente mai fatto vedere dalle parti di Handanovic. Colpa della sua giornata no ma anche della scarsa assistenza arrivata dai suoi compagni che non sono mai riusciti a metterlo in condizione di poter far male ai nerazzurri. La salvezza degli estensi passerà anche dai suoi piedi, a cominciare da sabato prossimo quando la formazione di Leonardo Semplici proverà a fare punti al Mazza contro la Roma.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5,5