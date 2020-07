Le pagelle di Petagna: l'immagine di una SPAL che sembra aver gettato la spugna

"E' l'immagine di questa SPAL che ormai sembra davvero aver gettato la spugna". Il giudizio di Tuttosport oggi in edicola è tranchant ma fotografa una formazione, quella di Luigi Di Biagio, che si è di fatto arresa al suo destino e alla retrocessione. 5 in pagella, solo una sufficienza e anche il giudizio comparso su queste colonne è chiaro. "Zero occasioni da gol, zero volte pericoloso dalle parti di Perin. Per Di Biagio e i suoi compagni è lecito aspettarsi di più da lui. Pomeriggio no per il prossimo attaccante del Napoli". Una giornata che non racconta il valore del giocatore, chiaro, ma la fotografia di una squadra che insieme al suo nove viaggia ora spedita verso la B.

I VOTI DI PETAGNA

Tuttomercatoweb 5

Gazzetta dello Sport 5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5

Corriere della Sera 5.5

Repubblica 5.5