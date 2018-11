Le pagelle di Petagna - Più incisivo, meno lavoro per i compagni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sblocca subito la gara con il Cagliari con una bella rete dopo una manciata di minuti. Per TWM la prova di Andrea Petagna è da 7 un pagella: "Ottima prova del centravanti ex Atalanta. Bella la rete che sblocca il risultato dopo 5 minuti. Ha anche il merito di avviare l'azione che porta al secondo gol di Antenucci". Per La Gazzetta dello Sport invece l'attaccante della SPAL è diverso dal Petagna visto in passato. Non eccezionale il lavoro per i compagni, a lungo si vede poco, ma segna e apre l'azione del raddoppio".

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5