© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima volta non si scorda mai e Andrea Petagna ha raggiunto la doppia cifra come mai aveva fatto prima in Serie A. Fondamentale il suo calcio di rigore con il quale la SPAL ha trovato un punto molto importante in chiave salvezza, adesso l'ex atalantino non vuole fermarsi e proverà a essere ancora decisivo per la corsa degli estensi alla permanenza nel massimo campionato. I soldi, tanti, spesi in estate dai ferraresi non sono troppi, visto il suo rendimento in campo e soprattutto sotto porta.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6