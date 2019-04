Le pagelle di Petagna: record in A con la SPAL. Trascinatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da ieri, la SPAL ha un nuovo primatista: Andrea Petagna, che con la doppietta siglata all'Empoli è diventato il miglior realizzatore di sempre nella storia degli estensi in Serie A. 14 centri per l'ariete scuola Milan, che noi di TMW abbiamo premiato con un 7,5. Voti altissimi per il bomber di Semplici: è anche e soprattutto grazie alle sue reti, che a Ferrara vedono la permanenza in A sempre più vicina.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5