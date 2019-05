© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra rete e tanto lavoro sporco: la partita di Andrea Petagna contro il Napoli potrebbe essere riassunta brevemente in questo modo e poco importa se alla fine la SPAL non ha preso neanche un punto, visto che la salvezza matematica è già stata centrata da un settimana. La sua miglior stagione in carriera e un altro gol su calcio di rigore, con il suo tiro che ha piegato la mano a Meret dando il momentaneo pareggio ai biancazzurri.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5