Le pagelle di Petagna: un errore pesante in chiave salvezza. Non da lui

vedi letture

Un errore pesante. È quello di Andrea Petagna, bomber della SPAL che, a pochi minuti dalla fine, non è riuscito a concretizzare una palla gol potenzialmente decisiva nella sfida contro il Cagliari. Da qui, le bocciature in pagella, a partire dal 4,5 che avete letto qui su TMW. Stesso voto per Tuttosport (“spreca l’occasione più ghiotta della serata”), mentre per gli altri due quotidiani sportivi gli concedono un 5 per il tanto impegno. “Ha la palla - evidenzia il Corriere della Sera - per riaprire il discorso salvezza ma la sbaglia”. Non da lui, scrive La Gazzetta dello Sport.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5