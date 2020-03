Le pagelle di Petagna - Un gol che tiene viva la speranza della SPAL, poi lo sfogo social

Prima il gol che ha deciso l'importantissimo derby col Parma, poi uno sfogo social che mostra grande, grandissima maturità . Andrea Petagna è stato sicuramente tra i principali protagonisti della domenica di Serie A. "A parte il rigore trasformato con freddezza fa da punto di riferimento", scrive oggi La Gazzetta dello Sport sulla partita del centravanti già acquistato dal Napoli per la prossima stagione. Sono già 11, così, i suoi sigilli in questo campionato, a conferma del valore di un attaccante che in questi anni si sta confermando a suon di reti decisive. Pronto, ormai, per il grande salto, anche se prima c'è da salvare la sua SPAL.

Questi tutti i voti di Andrea Petagna:

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5