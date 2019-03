Le pagelle di Petagna: vale quasi mezza SPAL, è un concreto sgobbone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Undici dei venticinque gol stagionali della SPAL sono suoi. Di fatto Andrea Petagna vale quasi mezza squadra per quel che riguarda la fase realizzativa, è il bomber della squadra, ha già battuto il suo record e anche contro la Roma è stato trascinatore. Al di là del rigore decisivo, quello conquistato, trasformato e che vale i tre punti, per La Gazzetta dello Sport l'ex Atalanta è un concreto sgobbone, uno degli uomini più utili a Semplici. Prova da 7 in pagella, come per noi di Tuttomercatoweb.com. L'ariete spallino sfiora anche la doppietta, ma si gode comunque una rete che vale tre punti.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5