© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il fallo di mano sul primo rigore di Juventus-Fiorentina, e la debole opposizione a Bentancur sul secondo: altra domenica da dimenticare per German Pezzella, che su TMW prende 5 in pagella. Giudizio negativo condiviso anche da altri osservatori, come il Corriere dello Sport: "combina sempre qualche frittata". Mezzo voto in più per La Gazzetta dello Sport: "sfortunato sulla sassata di Pjanic". Il momento no prosegue, si legge su FirenzeViola.it.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

FirenzeViola: 5