Le pagelle di Piatek: altro giro, altro gol. Primo tempo sontuoso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek non sbaglia, anche se i compagni non lo seguono adeguatamente: il polacco fa 9, va vicinissimo alla doppia cifra (in 7 giornate di campionato) ma Sepe e la Goal Line Technology gli negano il decimo centro. Per i giornali è l'ennesima prestazione sontuosa, almeno nel primo tempo, mentre nel secondo tempo il Pistolero si allarga e da lì fa più fatica a fare la differenza. Un calamita per palloni, l'appuntamento col gol numero 10 è solo rimandato.

Gazzetta dello Sport: voto 7

Corriere della Sera: voto 7

Corriere dello Sport: voto 7

Tuttosport: voto 6,5

TuttoMercatoWeb.com: voto 7