© foto di Giacomo Morini

Dov'è finito l'impacabile Pistolero? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport, in riferimento al digiuno di Krzysztof Piatek, che anche contro la Fiorentina non è riuscito ad andare a segno e ha steccato la prestazione. Per la Rosea è il peggiore in campo a causa di una prova da 5 in pagella, sottolineando come l'ex Genoa non sia in grado di essere decisivo nonostante i tanti palloni piovuto nell'area di rigore.

Mezzo voto in più da noi di Tuttomercatoweb.com, stessa valutazione che ne dà il Corriere della Sera: il polacco non marca da sei partite ormai e la colpa adesso non è soltanto dei compagni, lui ci mette del suo ed è anche per questo che Gattuso lo sostituisce. Il Corriere dello Sport, che pure lo boccia con un 5, racconta di un Piatek lento e appannato, incerto nelle giocate, lontano parente del bomber di due mesi fa.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Milannews.it: 5,5