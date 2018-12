© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo primo gol è stato in realtà un’autorete di Toloi. Nel finale invece la rete è tutta sua. Krzysztof Piatek ha ripreso a segnare e continua a volare sempre più in testa alla classifica marcatori. L’attaccante polacco è stato fra i protagonisti del successo del suo Genoa sull’Atalanta, la prima della gestione Prandelli. Questo il commento di TMW: “Gol (non dato dalla Lega) a parte, è dominante con quasi tutti gli avversari, pure con chi, come Palomino, solitamente è difficile da contrastare. Poi va pure a sparare all'incrocio”.

TuttoMercatoWeb.com: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

La Stampa: 7,5

Il Secolo XIX: 8