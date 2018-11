Le pagelle di Piatek: il bomber è tornato. Audero gli sbarra la strada

© foto di www.imagephotoagency.it

Krzystof Piatek è tornato e il Genoa ha cambiato volto. Primo gol per il polacco da quando Juric ha sostituito Ballardini e grande prova del centravanti rossoblù, fermato poi soltanto da un super Audero che non ha permesso al Grifone di vincere il derby contro la Sampdoria. Dopo l'aggancio di sabato il numero 9 è riuscito subito a tornare davanti a Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori e con il gol di Marassi di ieri sera è il primo in stagione ad andare in doppia cifra, in sole 13 giornate.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

QS: 6,5