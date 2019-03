Le pagelle di Piatek - Il Pistolero torna a Genova ma spara a salve

© foto di www.imagephotoagency.it

Ritorno a Genova per Krzysztof Piatek. Dopo due mesi, l'attaccante polacco calca l'erba del "Ferraris" che lo ha consacrato nel grande calcio. Questa volta però il Pistolero non riesce a bissare il gol realizzato alla Sampdoria nel derby quando ancora vestiva la maglia del Genoa. Prestazione negativa per lui e per tutto il Milan. "Pochissimi palloni giocabili, sempre ben marcato dai centrali della Samp. Nel finale reclama il rigore" scrive TMW. Sulla falsariga il commento di Milannews.it: "Voto negativo per quanto visto in campo, perché non trova posizione e pericolosità nei 16 metri avversari. Forse c’era un rigore su di lui, ma in generale è preso in mezzo da Andersen e Colley".

PAGELLE

Tuttomercatoweb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

Il Secolo XIX: 5,5

Milannews.it: 5,5