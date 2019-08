Ha una sola occasione su errore di Troost-Ekong, ma riesce nell'impresa di farsi recuperare dallo stesso difensore bianconero. La crisi del pre-campionato continua, Krzysztof Piatek non sa più segnare. Proprio quando il Milan ha bisogno più che mai di aggrapparsi ai gol del suo centravanti, il polacco a Udine gioca infatti troppo lontano dalla porta. Isolato e defilato, mal servito e mai pericoloso. “Uno zombie che vaga per il campo senza una meta e senza una palla”, sentenzia oggi il quotidiano Tuttosport. In attesa dell’inserimento di Rafael Leao e aspettando il possibile colpo Correa sul gong finale del calciomercato, a Giampaolo serve ritrovare quanto prima il 'Pistolero' ammirato sull'altra sponda di Genova per non andare in affanno già sabato prossimo contro il Brescia.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

MilanNews: 5