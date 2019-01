Un uragano si abbatte su San Siro e sul Napoli. Alla prima da titolare in maglia rossonera, Piatek si prende subito la scena e disintegra da solo la difesa dei partenopei. Due gol, per provare a dimenticare subito la parentesi non proprio positiva di Gonzalo Higuain e far innamorare i tifosi del Milan. "Gli basta meno di mezz'ora per risolvere la partita, un uno-due terribile per presentarsi, nella sua prima gara dal primo minuto, dinanzi ai suoi nuovi tifosi nel migliore dei modi. Il Pipita è già un lontano ricordo?", scrive TMW. I quotidiani lo esaltano, per Tuttosport la sua prestazione merita addirittura un 9.

Tuttomercatoweb.com 8

La Gazzetta dello Sport 8

Il Corriere dello Sport 8

Tuttosport 9

MilanNews.it 8