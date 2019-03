© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' decisivo in altri modi quando non segna, ma bene o male è sempre Piatek a mettere le partite del Milan sui binari giusti. Contro il Sassuolo ha il merito di causare l'espulsione di Consigli e rendere la vita più facile a tutti. Anche quando è meno reattivo, meno brillante, non fa mancare il suo apporto, malgrado là davanti spesso sia isolato come un cactus. Gli avrebbe fatto piacere eguagliare se stesso segnando con una nuova maglia per cinque partite di fila. Non ce la fa, eppure il segno lo lascia sempre.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttomercatoweb.com: 6