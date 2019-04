© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan s'aggrappa sempre al suo bomber. Krzysztof Piątek è l'uomo della provvidenza, ma a volte non basta. Può risolvere sempre lui le situazioni più complicate? Contro la Juventus ci ha provato, ha portato i suoi in vantaggio, ha sfiorato la doppietta ma sciupato pure qualche chiara occasione. Il suo arrivo a gennaio è una benedizione, ma andrebbe cercato di più il polacco, il migliore tra i rossoneri sia per noi di Tuttomercatoweb.com (voto 7,5)che per La Gazzetta dello Sport, che invece gli dà un 7 in pagella. Stesso voto da Tuttosport, per cui è impressionante soprattutto un dato: la Juve è infatti la sua quattordicesima vittima su 19 possibili in Italia. E 7 anche dal Corriere della Sera, che pone l'accento sul fatto che l'ex Genoa non sbagli mai due volte di fila.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 6,5